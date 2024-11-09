Карен Хачанов опубликовал фото с отдыха на Сейшельских островах

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию с отдыха на Сейшельских островах на своей странице в социальных сетях. На снимке спортсмен держит на руках своего младшего сына Микаэля.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

В 2024 году Карен Хачанов выиграл два титула — на турнирах в Дохе (Катар) и в Алма-Ате (Казахстан). На прошлой неделе россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» во французском Париже. Позднее он сообщил, что у него было диагностировано растяжение второй степени в двух частях правой ноги.

Ранее Хачанов поделился фотографией со своими сыновьями. Старшего сына Карена и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле прошлого года.