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Карен Хачанов опубликовал фото с отдыха на Сейшельских островах

Карен Хачанов опубликовал фото с отдыха на Сейшельских островах
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию с отдыха на Сейшельских островах на своей странице в социальных сетях. На снимке спортсмен держит на руках своего младшего сына Микаэля.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

В 2024 году Карен Хачанов выиграл два титула — на турнирах в Дохе (Катар) и в Алма-Ате (Казахстан). На прошлой неделе россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» во французском Париже. Позднее он сообщил, что у него было диагностировано растяжение второй степени в двух частях правой ноги.

Ранее Хачанов поделился фотографией со своими сыновьями. Старшего сына Карена и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле прошлого года.

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