Видео: Рафаэль Надаль готовится к финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ведёт подготовку к заключительному соревнованию в своей карьере: финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом тренировки испанского спортсмена.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). На прощальный турнир испанца собирается приехать 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее Тони Надаль заявил, что давно не видел своего племянника в такой хорошей форме.