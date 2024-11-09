Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф выиграли Итоговый чемпионат WTA в парном разряде

Сегодня, 9 ноября, канадская теннисистка Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии стали победительницами Итогового чемпионата WTA — 2024 в парном разряде. В финальном матче они обыграли дуэт чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд со счётом 7:5, 6:3.
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Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках пара Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету дуэта Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных из шести заработанных брейк-пойнтов.
В парном разряде Итоговый турнир WTA — 2024 проходил со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чемпионками прошлого года стали немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва.
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