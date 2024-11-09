Андреевы рассказали, как чуть не купили Мирре собаку до попадания в топ-20

Сёстры Андреевы вместе с мамой Раисой рассказали историю, как Мирра просила собаку до попадания в топ-20 рейтинга.

— Кончита выкладывала пост по итогам года, и там была твоя фотография с собакой. Подумала, что вы уже купили питомца.

Мирра: Это было в Цинциннати. Я тогда проиграла Швёнтек и стояла 21-й. Мы пошли в зоомагазин посмотреть собак. Тогда я, помню, упрашивала маму и говорила: «Если ты купишь мне собаку, я сразу на следующем турнире зайду в топ-20, обещаю». В итоге мама не поддалась на мои уловки, но фоток мы наделали много.

Мама Раиса: Нам тогда уже документы принесли на эту собаку и готовы были отдать её со всеми переносками.

Мирра: Да. Но я рада, на самом деле, что мы тогда не купили эту собаку, потому что не представляю, что бы сейчас с ней делала. Так что пока ждём, — сказали Андреевы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с сёстрами Андреевыми читайте на «Чемпионате» 10 ноября в 10:00 мск.