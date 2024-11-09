«Перед игрой подумала: «Что это я такая любезная?». Сёстры Андреевы – о встрече в Ухане

Российские теннисистки Эрика и Мирра Андреевы рассказали, как провели утро перед совместным матчем в Ухане.

Мирра: Мы жили в одном номере, потом проснулись, вместе позавтракали, посмотрели сериал. А потом я подумала: «Это я против неё сегодня играю? Что это я такая любезная? Надо уже настраиваться».

Я начала сильно волноваться только перед матчем. Целый день у меня было состояние «Ладно, что поделать, будем играть». А когда стала выходить на корт, был просто ужас.

Эрика: Я волновалась с самого утра. Наоборот, ближе к матчу меня чуть отпустило, но, в целом, это было сложно, — сказали сёстры Андреевы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с сёстрами Андреевыми читайте на «Чемпионате» 10 ноября в 10:00 по московскому времени.