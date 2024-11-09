В ATP объявили о создании «Клуба №1», куда войдут бывшие и будущие лидеры рейтинга

Сегодня, 9 ноября, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о создании «Клуба №1 ATP», который объединит группу из 29 игроков, когда-либо лидировавших в мировом рейтинге.

Как сообщает организация, в 2025 году Клуб представит свой фирменный стиль, и каждый игрок получит эксклюзивные преимущества, включая приглашения на фирменные мероприятия, рекламные возможности и многое другое. В качестве знаменательного события, посвящённого новому «Клубу №1», все 29 игроков будут официально награждены на Итоговом чемпионате ATP — 2025 в Турине. В честь этого каждому игроку будет вручён индивидуальный подарок в память о его членстве.

Напомним, с 10 по 17 ноября пройдёт Итоговый турнир ATP — 2024. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.