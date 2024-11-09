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Эрика Андреева: я изначально была против собаки

Эрика Андреева: я изначально была против собаки
Эрика Андреева
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Российские теннисистки сёстры Андреевы рассказали о сомнениях насчёт покупки собаки после того, как Мирра попала в первую двадцатку рейтинга WTA.

Эрика: Не знаю, я изначально была против собаки, потому что не представляю, как ты заводишь собаку, а потом уезжаешь на несколько недель, закрываешь перед ней дверь и говоришь: «Пока-пока». Или если она с тобой часто летает, это ведь тоже большой стресс для неё.

Мирра: Если собаку придётся оставлять, то у меня уже есть кандидаты. Я со всеми поговорила. Кончита даже предложила у них дома оставлять, так как там есть люди, которые смогут за ней присмотреть.

Кончита мне, кстати, тоже говорит: «Ты собаку-то будешь уже покупать или нет? Я тебе помогу, я буду няней». Она меня подталкивает, но я всё равно хочу повременить, — сказали Андреевы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с сёстрами Андреевыми читайте на «Чемпионате» 10 ноября в 10:00 мск.

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