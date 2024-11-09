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Денис Шаповалов стал чемпионом турнира ATP-250 в Белграде

Денис Шаповалов стал чемпионом турнира ATP-250 в Белграде
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78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов стал победителем турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В финальном матче он обыграл 156-ю ракетку мира серба Хамада Меджедовича со счётом 6:4, 6:4.

Белград. Финал
09 ноября 2024, суббота. 17:55 МСК
Хамад Меджедович
156
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Денис Шаповалов
78
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В её рамках Шаповалов 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Меджедовича три эйса, две двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Турнир в Белграде с призовым фондом € 579 320 проходил с 3 по 9 ноября. Предыдущим обладателем титула был девятая ракетка мира Андрей Рублёв, выигравший соревнования в 2022 году.

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