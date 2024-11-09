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«Было напряжно». Мирра рассказала забавную историю первой встречи с Кончитой Мартинес

«Было напряжно». Мирра рассказала забавную историю первой встречи с Кончитой Мартинес
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Российская теннисистка Мирра Андреева вспомнила, как встретилась с испанским тренером Кончитой Мартинес в начале их сотрудничества.

— В самый первый день, как она приехала, я увидела, что она со всеми сразу познакомилась из команды, с каждым стала болтать. Мне это так сразу понравилось, потому что я очень переживала и представляла, как всё это будет происходить. Но получилось, что мне не пришлось её ни с кем знакомить. Ещё, когда она меня только увидела, подошла сразу обниматься. Тут же мы проговорили час просто обо всём.

В первый день, конечно, было напряжно, потому что я думала: «А про что с ней поговорить, что спросить?» Но на следующий день я уже почувствовала, что между нами есть какая-то связь. С того момента я с ней свободно начала общаться, легко стало работать на корте.

— На какой-то определённый срок продолжили работу с Кончитой?
— Обсуждали до конца этого года, и скоро уже нужно будет обо всём передоговариваться. Надеюсь, она от меня не откажется, и мы продолжим работу (смеётся). Я хочу. И она, кажется, — тоже. Думаю, на следующий сезон ещё продолжим работу, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полное интервью с сёстрами Андреевыми читайте на «Чемпионате» 10 ноября в 10:00 мск.

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