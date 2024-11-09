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«Возможность собраться вместе и отпраздновать». Медведев — о создании «Клуба №1 ATP»

«Возможность собраться вместе и отпраздновать». Медведев — о создании «Клуба №1 ATP»
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о создании «Клуба №1 ATP», заявив, что это хорошая возможность собраться вместе и отпраздновать.

«Очень немногим игрокам удаётся достичь места №1. Нужно уметь играть на самом высоком уровне, неделя за неделей. Именно это делает «Клуб №1» таким особенным — возможность собраться вместе и отпраздновать всё, чего мы добились», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Сегодня, 9 ноября, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о создании «Клуба №1 ATP», который объединит игроков, когда-либо лидировавших в рейтинге. Даниил Медведев становился первой ракеткой мира в конце февраля 2022 года.

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