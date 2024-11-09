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«Большая честь». Янник Синнер — о создании «Клуба №1 ATP»

«Большая честь». Янник Синнер — о создании «Клуба №1 ATP»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что для него попасть в «Клуб №1 ATP» — большая честь. Сегодня, 9 ноября, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о создании «Клуба №1 ATP», который объединит игроков, когда-либо лидировавших в мировом рейтинге.

«Стать №1 — это мечта детства. Для меня большая честь находиться среди великих игроков нашего вида спорта и быть членом «Клуба №1», каждый из нас привносит в игру что-то уникальное», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

Янник Синнер занимает первую строчку рейтинга с июля 2024 года. Ранее Даниил Медведев рассказал, что такой клуб — это хорошая возможность собраться и отпраздновать.

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