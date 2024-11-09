Новак Джокович вручил трофей Денису Шаповалову на турнире ATP-250 в Белграде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вручил трофей победителю турнира категории ATP-250, который проходил в Белграде (Сербия), 78-й ракетке мира канадскому теннисисту Денису Шаповалову. Новак Джокович присутствовал на финальном матче, где канадец обыграл 156-ю ракетку мира серба Хамада Меджедовича со счётом 6:4, 6:4.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Ранее Новак Джокович снялся с Итогового чемпионата ATP — 2024 из-за травмы.

Турнир в Белграде с призовым фондом € 579 320 проходил с 3 по 9 ноября. Предыдущим обладателем титула был девятая ракетка мира Андрей Рублёв, выигравший соревнования в 2022 году.