Новак Джокович вручил трофей Денису Шаповалову на турнире ATP-250 в Белграде
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вручил трофей победителю турнира категории ATP-250, который проходил в Белграде (Сербия), 78-й ракетке мира канадскому теннисисту Денису Шаповалову. Новак Джокович присутствовал на финальном матче, где канадец обыграл 156-ю ракетку мира серба Хамада Меджедовича со счётом 6:4, 6:4.
Белград. Финал
09 ноября 2024, суббота. 17:55 МСК
156
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
|
|6
78
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Фото: Кадр трансляции
Фото: Кадр трансляции
Ранее Новак Джокович снялся с Итогового чемпионата ATP — 2024 из-за травмы.
Турнир в Белграде с призовым фондом € 579 320 проходил с 3 по 9 ноября. Предыдущим обладателем титула был девятая ракетка мира Андрей Рублёв, выигравший соревнования в 2022 году.
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