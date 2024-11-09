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Бенжамен Бонзи стал чемпионом турнира ATP-250 в Метце, обыграв Кэмерона Норри

Бенжамен Бонзи стал чемпионом турнира ATP-250 в Метце, обыграв Кэмерона Норри
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124-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В финале он обыграл 57-ю ракетку мира британского теннисиста Кэмерона Норри со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Метц. Финал
09 ноября 2024, суббота. 18:40 МСК
Кэмерон Норри
57
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Бенжамен Бонзи
124
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Бонзи девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Норри пять эйсов, две двойные ошибки и 1 реализованный из 14 заработанных брейк-пойнтов.

Соревнования в Метце с призовым фондом € 579 320 проходили с 3 по 9 ноября. Предыдущим чемпионом турнира являлся 14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер.

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