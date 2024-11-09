Бенжамен Бонзи стал чемпионом турнира ATP-250 в Метце, обыграв Кэмерона Норри

124-я ракетка мира французский теннисист Бенжамен Бонзи стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В финале он обыграл 57-ю ракетку мира британского теннисиста Кэмерона Норри со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Бонзи девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Норри пять эйсов, две двойные ошибки и 1 реализованный из 14 заработанных брейк-пойнтов.

Соревнования в Метце с призовым фондом € 579 320 проходили с 3 по 9 ноября. Предыдущим чемпионом турнира являлся 14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер.