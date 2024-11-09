Алькарас — о Надале: если бы у меня был шанс убедить его продолжить, я бы сделал это

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, пытался ли он убедить 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля продолжить играть.

«Нет, не совсем. Я бы хотел это сделать. Знаю, что решение уже принято. Спросил его, тяжело ли было в тот день, когда он объявил о своём уходе, тяжело ли было принять такое решение. Он ответил, что да, но это решение было тщательно обдумано, потому что это не бывает легко. Решение было обговорено с его семьёй, с командой. Если бы кто-то сказал мне, что у меня есть шанс убедить его продолжить, я бы сделал это и попытался, потому что не хочу, чтобы он уходил», — приводит слова Алькараса Marca.

Напомним, Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру после финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024.