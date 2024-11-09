«Хочу сделать татуировку кенгуру». Алькарас — о целях на Australian Open — 2025

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о целях на Открытый чемпионат Австралии — 2025.

«Думаю об этом, хочу сделать татуировку кенгуру. Но сначала постараюсь хорошо отдохнуть. Для меня очень важно иметь возможность отключиться от тенниса. И вернуться свежим к предсезонке, чтобы быть блестящим, брутальным, чтобы подойти к Австралии в наилучшем виде как на теннисном, так и на физическом и ментальном уровне. Цель — «Большой шлем» в Мельбурне», — приводит слова Алькараса Marca.

Напомним, Карлос Алькарас дважды становился чемпионом Уимблдона, а также побеждал на «Ролан Гаррос» и US Open. На Australian Open — 2024 испанец уступил в четвертьфинале немцу Александру Звереву.