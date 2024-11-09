Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей Итогового чемпионата WTA — 2024. В финале она обыграла седьмую ракетку мира китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. В её рамках Гауфф пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Циньвэнь четыре эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных из 12 заработанных брейк-пойнтов.

Итоговый турнир WTA — 2024 проходил со 2 по 9 ноября. Предыдущей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.