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Кори Гауфф стала победительницей Итогового чемпионата WTA — 2024

Кори Гауфф стала победительницей Итогового чемпионата WTA — 2024
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей Итогового чемпионата WTA — 2024. В финале она обыграла седьмую ракетку мира китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
09 ноября 2024, суббота. 19:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 2
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. В её рамках Гауфф пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Циньвэнь четыре эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных из 12 заработанных брейк-пойнтов.

Итоговый турнир WTA — 2024 проходил со 2 по 9 ноября. Предыдущей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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