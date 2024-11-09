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Кори Гауфф — самая молодая победительница Итогового турнира WTA после Шараповой в 2004-м

Кори Гауфф — самая молодая победительница Итогового турнира WTA после Шараповой в 2004-м
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Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой спортсменкой, выигравшей Итоговый чемпионат WTA с 2004 года. Тогда победу одержала 17-летняя россиянка Мария Шарапова. Сегодня, 10 ноября, Кори Гауфф обыграла седьмую ракетку мира китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
09 ноября 2024, суббота. 19:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 2
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Также Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на Итоговом после Серены Уильямс в 2001 году. В этом сезоне Гауфф выиграла турниры WTA-1000 в Пекине (Китай) и WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

Итоговый турнир WTA — 2024 проходил со 2 по 9 ноября. Предыдущей чемпионкой соревнований являлась польская теннисистка Ига Швёнтек.

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