Кори Гауфф — самая молодая победительница Итогового турнира WTA после Шараповой в 2004-м

Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой спортсменкой, выигравшей Итоговый чемпионат WTA с 2004 года. Тогда победу одержала 17-летняя россиянка Мария Шарапова. Сегодня, 10 ноября, Кори Гауфф обыграла седьмую ракетку мира китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Также Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на Итоговом после Серены Уильямс в 2001 году. В этом сезоне Гауфф выиграла турниры WTA-1000 в Пекине (Китай) и WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

Итоговый турнир WTA — 2024 проходил со 2 по 9 ноября. Предыдущей чемпионкой соревнований являлась польская теннисистка Ига Швёнтек.