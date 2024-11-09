Кори Гауфф обратилась к Чжэн Циньвэнь после победы на Итоговом чемпионате WTA — 2024

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы на Итоговом чемпионате WTA — 2024 обратилась к своей сопернице по финалу седьмой ракетке мира китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь. Гауфф выиграла со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

«Хочу поздравить Чжэн Циньвэнь с невероятным матчем и турниром. Ты провела потрясающий сезон. Ты выиграла золотую медаль и дошла до стольких финалов. Надеюсь, мы сможем ещё много раз сыграть вместе в финале. Поздравляю и твою команду. Вы очень милые ребята. Это весёлое соревнование», — сказала Гауфф в интервью на корте.

Для Гауфф это третий трофей в сезоне. Первые два она заработала на турнирах категории WTA-1000 в Пекине (Китай) и WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).