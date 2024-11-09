«Нужно время, чтобы подняться в рейтинге». Шаповалов — о победе на ATP-250 в Белграде

78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В финале он обыграл 156-ю ракетку мира серба Хамада Меджедовича со счётом 6:4, 6:4.

«Это было очень тяжело. Хамад играет очень хорошо, он молодой талантливый теннисист. Нелегко играть с молодыми парнями. Он хорошо подавал, а я старался делать всё возможное, чтобы попасть в его игру, и в первом сете мне немного повезло. Это был хороший сезон для меня, просто был здоров и вернулся на корт. Нужно время, чтобы подняться в рейтинге. Такая неделя, как эта, очень поможет», — приводит слова Шаповалова официальный сайт ATP.

Турнир в Белграде с призовым фондом € 579 320 проходил с 3 по 9 ноября. Предыдущим обладателем титула был девятая ракетка мира Андрей Рублёв, выигравший соревнования в 2022 году.