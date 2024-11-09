Чжэн Циньвэнь поздравила Кори Гауфф с победой на Итоговом чемпионате WTA — 2024

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь после поражения в финале Итогового чемпионата WTA — 2024 со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (2:7) поздравила победительницу турнира третью ракетку мира из США Кори Гауфф, а также поблагодарила команду за работу.

«Хочу сказать спасибо всем, кто пришёл сегодня. Это была долгая неделя. Спасибо всему персоналу. Спасибо моей команде, потому что вы, ребята, стараетесь сохранить моё здоровье. В этом году мне пришлось пережить много матчей, но я всё ещё сражаюсь на корте. Спасибо вам. Без вас меня бы здесь не было. Поздравляю чемпиона. Это твой первый титул здесь. Желаю тебе большого будущего», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

20-летняя Кори Гауфф стала самой молодой спортсменкой, выигравшей Итоговый чемпионат WTA с 2004 года, когда победу одержала 17-летняя россиянка Мария Шарапова.