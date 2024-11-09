Гауфф — шестая теннисистка, выигравшая Итоговый турнир WTA, ТБШ и WTA-1000 до 21 года

Третья ракетка мира 20-летняя американка Кори Гауфф стала шестой теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема», WTA-1000 и Итоговый чемпионат WTA до того, как ей исполнился 21 год, с 1990-го. Об этом сообщил статистический портал Opta Ace. Сегодня, 9 ноября, Гауфф в финале Итогового обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

До Гауфф подобным результатом могли похвастаться Моника Селеш, швейцарка Мартина Хингис, россиянка Мария Шарапова, а также американки Серена и Винус Уильямс.

Напомним, Кори Гауфф является чемпионкой Открытого чемпионата США — 2023, также победительницей турниров WTA-1000 в Пекине в 2024 году и в Цинциннати в 2023 году.