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Гауфф поблагодарила семью и команду за поддержку после победы на Итоговом турнире WTA

Гауфф поблагодарила семью и команду за поддержку после победы на Итоговом турнире WTA
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы на Итоговом чемпионате WTA — 2024 поблагодарила свою семью и команду за поддержку. Гауфф обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
09 ноября 2024, суббота. 19:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 2
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Хотела бы поблагодарить свою команду. Это был долгий сезон. Хочу сказать им спасибо. Эта неделя была такой весёлой. Победа или поражение, я всегда хорошо провожу время с вами, ребята. Спасибо моим родителям. Моя мама здесь. Мой папа смотрит дома… мой брат… мои бабушка и дедушка. Спасибо кому-то наверху за то, что позволил мне быть здесь», — сказала Гауфф в интервью на корте.

Для Гауфф это третий трофей в сезоне. Первые два она заработала на турнирах категории WTA-1000 в Пекине (Китай) и WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

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