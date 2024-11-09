Гауфф поблагодарила семью и команду за поддержку после победы на Итоговом турнире WTA

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы на Итоговом чемпионате WTA — 2024 поблагодарила свою семью и команду за поддержку. Гауфф обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

«Хотела бы поблагодарить свою команду. Это был долгий сезон. Хочу сказать им спасибо. Эта неделя была такой весёлой. Победа или поражение, я всегда хорошо провожу время с вами, ребята. Спасибо моим родителям. Моя мама здесь. Мой папа смотрит дома… мой брат… мои бабушка и дедушка. Спасибо кому-то наверху за то, что позволил мне быть здесь», — сказала Гауфф в интервью на корте.

Для Гауфф это третий трофей в сезоне. Первые два она заработала на турнирах категории WTA-1000 в Пекине (Китай) и WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).