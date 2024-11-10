Кори Гауфф — первая после Серены Уильямс, кто выиграл свои первые восемь хардовых финалов

Третья ракетка мира из США 20-летняя Кори Гауфф стала первой теннисисткой после соотечественницы Серены Уильямс (между US Open — 2013 и Цинциннати-2015), кто выиграл свои первые восемь хардовых финалов. Сегодня, 10 ноября, Гауфф стала победительницей Итогового чемпионата WTA — 2024, обыграв Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Также Кори стала самой молодой теннисисткой по этому показателю после представительницы Швейцарии Мартины Хингис в 1998 году.

Для Гауфф этот трофей стал третьим в сезоне. Первые два она заработала на турнирах категории WTA-1000 в Пекине (Китай) и WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).