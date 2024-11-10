«Очень неудобен». Фриц — о предстоящей встрече с Медведевым на Итоговом турнире ATP

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящем матче с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Встреча состоится 10 ноября.

«Сразу же, в первой встрече, тебе предстоит сыграть с топ-игроком. Ты должен быть готов с первого же матча, чтобы выйти и выступать на своём лучшем уровне.

Даниил, очевидно, очень неудобен в игре, потому что он сильно замедляет скорость матча своим стилем и ударами по мячу. Он не играет с большим количеством вращения или подъёма, с которым можно работать. Ты постоянно чувствуешь, что должен поднимать мяч и создавать темп. Он сильно замедляет игру», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). В одну группу с Фрицем и Медведевым попали итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минор.