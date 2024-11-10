«Очень неудобен». Фриц — о предстоящей встрече с Медведевым на Итоговом турнире ATP

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о предстоящем матче с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Встреча состоится 10 ноября.
|1
|2
|3
|
|
«Сразу же, в первой встрече, тебе предстоит сыграть с топ-игроком. Ты должен быть готов с первого же матча, чтобы выйти и выступать на своём лучшем уровне.
Даниил, очевидно, очень неудобен в игре, потому что он сильно замедляет скорость матча своим стилем и ударами по мячу. Он не играет с большим количеством вращения или подъёма, с которым можно работать. Ты постоянно чувствуешь, что должен поднимать мяч и создавать темп. Он сильно замедляет игру», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.
Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). В одну группу с Фрицем и Медведевым попали итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минор.
- 10 ноября 2024
-
01:05
-
00:55
-
00:19
- 9 ноября 2024
-
23:51
-
23:41
-
23:01
-
22:53
-
22:48
-
22:41
-
22:23
-
22:00
-
21:43
-
21:05
-
21:00
-
20:42
-
20:37
-
20:24
-
20:12
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
17:55
-
17:06
-
16:40
-
16:35
-
16:00
-
15:45
-
15:06
-
15:00
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:22
-
12:47