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«Довольно безумно». Медведев — об ожиданиях от матча с Фрицем на Итоговом турнире ATP

«Довольно безумно». Медведев — об ожиданиях от матча с Фрицем на Итоговом турнире ATP
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Встреча состоится 10 ноября.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«С Тейлором выходит довольно безумно, потому что мы оба входили в топ-10 в течение трёх лет и вроде как начали выступать в туре в одно и то же время, а сыграли друг с другом всего один раз, что просто безумие», – приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Счёт личных встреч Медведева и Фрица — 1-0 в пользу россиянина. Теннисисты встречались на турнирах категории ATP в Цинциннати в 2022 году.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). В одну группу с Фрицем и Медведевым попали итальянец Янник Синнер и австралиец Алекс де Минор.

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