Сёстры Андреевы назвали причину поражения Мирры в парном финале Олимпиады

Сёстры Мирра и Эрика Андреевы порассуждали о том, что не получилось у Мирры с Дианой Шнайдер в финале Олимпийских игр.

— Сейчас, спустя время, пришло понимание, чего не хватило для золота? Прокручивала в голове, что пошло не так?

Мирра. Я не пересматривала матч, потому что знала: если посмотрю, то это будет ужас и я не смогу сдержать слёз и всей обиды. Нам, понятно, с Дианой не хватило опыта. Сам матч [финал] был таким странным: мы выиграли первый сет легко, а второй проиграли. Хотя в паре всегда так: если выигрываешь стартовую партию 6:0, то вторую можешь примерно с таким же счётом отдать.

Эрика. Мне со стороны ещё показалось, что в финале вы поняли, что можете победить, а до этого играли на расслабоне и с мыслями: «Не выиграем – ну, мы не парницы. Выиграем – супер».

Мирра. Это да, тут Эрика права. Мы весь турнир играли на приколе, всё время шутили, смеялись на матчах. А когда в финале взяли первый сет, я поняла, что Диана тоже думает: «Вообще-то мы можем стать олимпийскими чемпионами». Это в моменте придало очень много нервов. Надеюсь, мы научимся от этого опыта, и в следующий раз, может, получится всё в нашу сторону повернуть, — поделились спортсменки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Напомним, в финале женского парного разряда на ОИ-2024 Мирра Андреева в паре со Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

Полное интервью с сёстрами Андреевыми читайте на «Чемпионате» 10 ноября в 10:00 мск.

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