Сёстры Андреевы назвали причину поражения Мирры в парном финале Олимпиады

Сёстры Мирра и Эрика Андреевы порассуждали о том, что не получилось у Мирры с Дианой Шнайдер в финале Олимпийских игр.
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|1
|0 7
— Сейчас, спустя время, пришло понимание, чего не хватило для золота? Прокручивала в голове, что пошло не так?
Мирра. Я не пересматривала матч, потому что знала: если посмотрю, то это будет ужас и я не смогу сдержать слёз и всей обиды. Нам, понятно, с Дианой не хватило опыта. Сам матч [финал] был таким странным: мы выиграли первый сет легко, а второй проиграли. Хотя в паре всегда так: если выигрываешь стартовую партию 6:0, то вторую можешь примерно с таким же счётом отдать.
Эрика. Мне со стороны ещё показалось, что в финале вы поняли, что можете победить, а до этого играли на расслабоне и с мыслями: «Не выиграем – ну, мы не парницы. Выиграем – супер».
Мирра. Это да, тут Эрика права. Мы весь турнир играли на приколе, всё время шутили, смеялись на матчах. А когда в финале взяли первый сет, я поняла, что Диана тоже думает: «Вообще-то мы можем стать олимпийскими чемпионами». Это в моменте придало очень много нервов. Надеюсь, мы научимся от этого опыта, и в следующий раз, может, получится всё в нашу сторону повернуть, — поделились спортсменки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.
Напомним, в финале женского парного разряда на ОИ-2024 Мирра Андреева в паре со Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.
Полное интервью с сёстрами Андреевыми читайте на «Чемпионате» 10 ноября в 10:00 мск.
Олимпийские медали России в теннисе:
- 10 ноября 2024
-
09:00
-
01:05
-
00:55
-
00:19
- 9 ноября 2024
-
23:51
-
23:41
-
23:01
-
22:53
-
22:48
-
22:41
-
22:23
-
22:00
-
21:43
-
21:05
-
21:00
-
20:42
-
20:37
-
20:24
-
20:12
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:48
-
17:55
-
17:06
-
16:40
-
16:35
-
16:00
-
15:45
-
15:06
-
15:00
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:22