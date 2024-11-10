«Чувствовала, что недостаточно хороша». Мирра — о переживаниях на выставочном турнире WTL

Сёстры Андреевы вспомнили, как Мирра переживала перед выставочным турниром World Tennis League в конце прошлого года.

— Мирра, по поводу грядущего турнира в Абу-Даби. Есть уже понимание, с кем в команде будешь играть?

Мирра. В прошлом году я узнала состав, по-моему, за неделю.

Эрика. Мне кажется, что за две. Мирра тогда говорила: «Хуан – это наш агент – может, ты договоришься, и я не поеду. Боюсь играть в команде с Медведевым и Рублёвым, вдруг я их подведу».

Мирра. Да, я очень переживала. Это был мой первый крупный выставочный турнир, я волновалась и чувствовала, будто недостаточно хороша. Я стояла тогда 60-я, а они все чуть ли не в десятке, и я думала: «Что я вообще здесь забыла?» Психологически было тяжело, — рассказали сёстры в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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