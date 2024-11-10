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Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 10 ноября

Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 10 ноября
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Сегодня, 10 ноября, состоятся первые матчи Итогового чемпионата ATP — 2024. На корт выйдут представители группы Илие Настасе. Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня на Итоговом турнире.

  • 16:00 мск.  Даниил Медведев (Россия) — Тейлор Фриц (США);
  • 22:30 мск. Янник Синнер (Италия) —  Алекс де Минор (Австралия).

Группа Джона Ньюкомба в составе Карлоса Алькараса (Испания), Александра Зверева (Германия), Каспера Рууда (Норвегия) и Андрея Рублёва (Россия) примет старт на турнире в понедельник, 11 ноября.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
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