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Мирра и Эрика Андреевы назвали цели на следующий сезон

Мирра и Эрика Андреевы назвали цели на следующий сезон
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Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы рассказали, какие задачи поставили перед собой на следующий сезон.

Эрика. Я сильно хотела бы зайти в топ-30, топ-25. Я постепенно по рейтингу иду. Бывает, что некоторые резко взлетают и потом так же падают, потому что сложно подтверждать все очки на следующий год.
Ещё хотелось бы сыграть минимум полуфинал на каком-либо «Шлеме». Без разницы на каком, мне все нравятся, когда играешь на них в основной сетке.

Мирра. У меня всё банально. Я не ставлю себе супербольшие цели, а смотрю на задачи поменьше, но которые знаю, что я точно достигну и не разочаруюсь в себе. Так что сейчас я хотела бы зайти в топ-10. Кажется, что всего шесть позиций, но там разница в очках большая. Чем выше стоишь, тем медленнее идёшь по рейтингу вверх.
А если всё суперхорошо пойдёт, то хотела бы сыграть итоговую восьмёрку в конце года. Кончита говорила, что она бы тоже этого хотела. Это наша общая цель, — рассказали сёстры в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью уже вышла на нашем сайте.

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