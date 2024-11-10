«Накупили килограмм 10 книг». Сёстры Андреевы рассказали, как проводят свободное время

Мирра Андреева поделилась любовью к чтению, а Эрика рассказала, сколько книг они повезут с собой из Красноярска.

Мирра. Я люблю посмотреть сериалы, полежать, поотдыхать, пообщаться. Делать всё, что не включает в себя физической активности. Разговаривала со своей сестрой, и она мне насоветовала кучу книг.

Эрика. Да, мы тут накупили килограмм 10 книг.

Мирра. Я за четыре дня прочитала три книги. Читала днями и ночами напролёт. Мама сказала мне изучать классику, поэтому сейчас я читаю «Человек, который смеётся». Начала буквально пару дней назад.

Я люблю больше драму, которая включает в себя романтику, приключения, фантастику. Люблю, когда в книге очень много событий. Когда читаешь главу и думаешь: «Так, всё, это последняя». А потом она закончилась, и решаешь прочитать ещё одну. Сейчас, к сожалению, читаю классику, и у меня такого чувства нет. Но я всё равно где-то заставляю себя, потому что чуть позже должно стать интересно, — рассказали Андреевы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.