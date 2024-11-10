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16-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, как будет сдавать ЕГЭ

16-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала, как будет сдавать ЕГЭ
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16-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева призналась, что в данный момент ей тяжело совмещать профессиональный спорт и учёбу в школе.

— У меня сейчас 11-й класс, самый замороченный год. Сейчас немного сложновато. Я постараюсь договориться, чтобы все экзамены сдать онлайн… Ладно, мама будет договариваться. Но я не знаю, разрешат ли сдавать так ЕГЭ.

— Какие рассматриваешь предметы?
— Пока не думала.

— Не химия?
— Не химия и не физика. Я бы сдала физкультуру, русский язык и ИЗО, если можно (смеётся).
Я в 9-м классе сдавала географию и английский. Может, в 11-м то же самое возьму, — поделились Мирра Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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