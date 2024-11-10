Эрика Андреева — об учёбе: WTA предоставляет специальные курсы в американском университете

67-я ракетка мира Эрика Андреева в интервью «Чемпионату» рассказала о дальнейшей учёбе.

«У меня с учёбой сейчас никак, если честно. Думаю, что в этом году уже поступать не буду. WTA предоставляет специальные курсы в американском университете, не помню конкретно где. И для тех, кто входит в топ-150, предоставляются скидки. Но для этого тебе нужно скоординировать все свои дела и сдать TOEFL или IELTS, чтобы подтвердить свой уровень английского. Там можешь выбирать из разных направлений.

Мне очень импонирует то, чем занимается мой папа. Развивать свой собственный бизнес, работать на себя, распоряжаться своими деньгами. Мне интересно вот это направление», — рассказала Эрика Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.