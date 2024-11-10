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«Папа всеми деньгами распоряжается». Мирра и Эрика Андреевы — о том, как тратят призовые

«Папа всеми деньгами распоряжается». Мирра и Эрика Андреевы — о том, как тратят призовые
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Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы рассказали, куда уходят заработанные ими призовые.

Мирра Андреева. У нас есть семейный счёт, а у меня своего пока нет, и всё идёт, к сожалению, на папину карту. Папа всеми деньгами распоряжается.
Понятно, очень много расходов идут на перелёты, отели для себя и для тренеров, зарплаты команде. Так что всё так тратится.

Эрика Андреева. Да, не было такого, что ты заработал деньги и думаешь, что бы на них купить. Понятно, если хорошо сыграл, хочешь себе приятное сделать. Но нет такого, что тратишь все призовые, потому что понимаешь, что они должны идти дальше в работу», — рассказали сёстры Андреевы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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