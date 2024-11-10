Мирра Андреева — о том, где сейчас хранится её олимпийская медаль: мне не дадут её забрать

Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы рассказали, где находится серебряная медаль, завоёванная младшей сестрой в парном разряде Олимпиады-2024 в Париже.

Мирра. Пара кубков во Франции, но почти всё забираем сюда, в Красноярск. Серебряную медаль папа привёз сюда, но я не хотела отдавать её.

Эрика. Здесь все в семье её уже померили.

— И в итоге она останется в Красноярске?

Мирра. Да. Мне не дадут её забрать, — сказали сёстры Андреевы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

17-летняя Мирра Андреева стала серебряной медалисткой Олимпийских игр в Париже в паре с Дианой Шнайдер.