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Мирра Андреева — о том, где сейчас хранится её олимпийская медаль: мне не дадут её забрать

Мирра Андреева — о том, где сейчас хранится её олимпийская медаль: мне не дадут её забрать
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Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы рассказали, где находится серебряная медаль, завоёванная младшей сестрой в парном разряде Олимпиады-2024 в Париже.

Мирра. Пара кубков во Франции, но почти всё забираем сюда, в Красноярск. Серебряную медаль папа привёз сюда, но я не хотела отдавать её.
Эрика. Здесь все в семье её уже померили.

— И в итоге она останется в Красноярске?
Мирра. Да. Мне не дадут её забрать, — сказали сёстры Андреевы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

17-летняя Мирра Андреева стала серебряной медалисткой Олимпийских игр в Париже в паре с Дианой Шнайдер.

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