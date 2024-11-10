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Даниил Медведев — Тейлор Фриц: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Даниил Медведев — Тейлор Фриц: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 10 ноября, в Турине (Италия) состоятся первые матчи Итогового турнира ATP — 2024. В матче группы Илие Настасе встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Тейлор Фриц, занимающий шестую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В другом матче группы Илие Настасе сыграют первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и восьмой номер рейтинга ATP Алекс де Минор (Австралия).

Группа Джона Ньюкомба в составе Карлоса Алькараса (Испания), Александра Зверева (Германия), Каспера Рууда (Норвегия) и Андрея Рублёва (Россия) примет старт на турнире в понедельник, 11 ноября.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.

Календарь Итогового турнира ATP
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