Даниил Медведев — Тейлор Фриц: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

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Сегодня, 10 ноября, в Турине (Италия) состоятся первые матчи Итогового турнира ATP — 2024. В матче группы Илие Настасе встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Тейлор Фриц, занимающий шестую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 16:00 мск.

В другом матче группы Илие Настасе сыграют первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и восьмой номер рейтинга ATP Алекс де Минор (Австралия).

Группа Джона Ньюкомба в составе Карлоса Алькараса (Испания), Александра Зверева (Германия), Каспера Рууда (Норвегия) и Андрея Рублёва (Россия) примет старт на турнире в понедельник, 11 ноября.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.