Даниил Медведев — Тейлор Фриц: история личных встреч перед матчем Итогового турнира ATP

Сегодня, 10 ноября, в Турине (Италия) состоятся первые матчи Итогового турнира ATP — 2024. В матче группы Илие Настасе встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Тейлор Фриц, занимающий шестую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Медведев и Фриц провели между собой одну игру на турнирах уровня ATP. В 2022 году в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати россиянин обыграл теннисиста из США со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Ещё три матча они провели на выставочных турнирах. Во всех встречах победу праздновал Фриц.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.