«Комментарии были о моей внешности». Крейчикова негативно высказалась о работе СМИ

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 13-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии раскритиковала освещение теннисных матчей в СМИ.

«Вы, возможно, слышали недавние комментарии на Tennis Channel во время освещения Итогового турнира WTA, которые были сосредоточены на моей внешности, а не на моём выступлении. Как спортсменка, посвятившая себя этому виду спорта, я была разочарована, увидев такой непрофессиональный подход. Это не первый раз, когда что-то подобное происходит в мире спорта. Я ранее предпочитала не высказываться по этому поводу, но считаю, что пришло время обратиться к необходимости уважения и профессионализма в спортивных СМИ. Такие моменты отвлекают от истинной сути.

Я очень люблю теннис, и я хочу, чтобы он был представлен таким образом, чтобы чтить обязательства, которые мы берём на себя, чтобы соревноваться на этом уровне», — написала спортсменка в своём аккаунте в соцсетях.

На Итоговом чемпионате WTA — 2024 Крейчикова дошла до полуфинала, где уступила седьмой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь.