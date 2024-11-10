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Кори Гауфф после победы на Итоговом чемпионате WTA высказалась о критике в свой адрес

Кори Гауфф после победы на Итоговом чемпионате WTA высказалась о критике в свой адрес
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своей победе на Итоговом чемпионате WTA — 2024.

«Лол, можно с уверенностью сказать, что я опровергла критику в свой адрес и обвинения в плохой игре в этом сезоне», — написала спортсменка в своём аккаунте в соцсетях.

В финале Итогового чемпионата WTA Гауфф обыграла седьмую ракетку мира китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)и стала самой молодой спортсменкой, выигравшей этот турнир с 2004 года. Для неё это третий трофей в сезоне. Первые два она заработала на турнирах категории WTA-1000 в Пекине (Китай) и WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

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