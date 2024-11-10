Карлос Алькарас: последний турнир Рафаэля Надаля должен пройти так, как задумал бог

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как должен пройти последний турнир в карьере 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Я хочу подойти к этому без каких-либо эмоциональных ожиданий. Мы хотим выиграть титул для Испании, а также для Рафы. Я отдам всё ради своего флага, чтобы последний турнир Надаля прошёл так, как велит бог», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, 10 октября 38-летний Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).