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Дядя Надаля рассказал, почему французская публика полюбила Рафаэля

Дядя Надаля рассказал, почему французская публика полюбила Рафаэля
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Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, как его племянник подружился с французской публикой.

«В первый год на «Ролан Гаррос» не было неприязни к нему. Думаю, позже, когда он начал так часто выигрывать, люди не хотели, чтобы он побеждал так часто. В конце концов французская публика смирилась с Рафаэлем, потому что в жизни дело не только в победе, но и в том, как ты выигрываешь. Я думаю, что Рафаэль делал это очень хорошо, и именно поэтому во Франции произошли перемены, вплоть до признания, которое они оказали ему на Олимпийских играх», — приводит слова Тони Надаля Tennis Infinity.

Рафаэль Надаль — 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

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