«Джокович обычно забирает трофеи, а не отдаёт». Шаповалов — о вручении кубка в Белграде

78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов пошутил о том, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вручил ему трофей победителя турнира категории ATP-250 в Белграде.

«Это было странно, потому что Новак обычно забирает трофеи у нас, а не передаёт их нам», — сказал Шаповалов на пресс-конференции.

Новак Джокович присутствовал на финальном матче в Белграде, где канадец обыграл его соотечественника Хамада Меджедовича со счётом 6:4, 6:4. Турнир в Белграде с призовым фондом € 579 320 проходил с 3 по 9 ноября. Предыдущим обладателем титула был девятая ракетка мира Андрей Рублёв, выигравший соревнования в 2022 году.