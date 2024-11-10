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«Джокович обычно забирает трофеи, а не отдаёт». Шаповалов — о вручении кубка в Белграде

«Джокович обычно забирает трофеи, а не отдаёт». Шаповалов — о вручении кубка в Белграде
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78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов пошутил о том, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вручил ему трофей победителя турнира категории ATP-250 в Белграде.

«Это было странно, потому что Новак обычно забирает трофеи у нас, а не передаёт их нам», — сказал Шаповалов на пресс-конференции.

Новак Джокович присутствовал на финальном матче в Белграде, где канадец обыграл его соотечественника Хамада Меджедовича со счётом 6:4, 6:4. Турнир в Белграде с призовым фондом € 579 320 проходил с 3 по 9 ноября. Предыдущим обладателем титула был девятая ракетка мира Андрей Рублёв, выигравший соревнования в 2022 году.

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