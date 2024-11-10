Итоговый чемпионат WTA — 2024: как распределились призовые между участницами
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф за победу на Итоговом чемпионате WTA — 2024 заработала $ 4 805 000. Полностью призовой фонд турнира в Саудовской Аравии распределился следующим образом:
- Кори Гауфф (CША) – $ 4 805 000.
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – $ 2 305 000.
- Арина Соболенко (Беларусь) – $ 1 035 000.
- Барбора Крейчикова (Чехия) – $1 035 000.
- Ига Швёнтек (Польша) – $ 1035 000.
- Жасмин Паолини (Италия) – $ 685 000.
- Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 685 000.
- Джессика Пегула (США) – $ 275 000.
- Дарья Касаткина (Россия) – $ 200 000.
- Даниэль Коллинз (США, запасная) – $ 140 000.
Итоговый турнир WTA проходил в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.
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