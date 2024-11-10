Итоговый чемпионат WTA — 2024: как распределились призовые между участницами

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф за победу на Итоговом чемпионате WTA — 2024 заработала $ 4 805 000. Полностью призовой фонд турнира в Саудовской Аравии распределился следующим образом:

Кори Гауфф (CША) – $ 4 805 000.

Чжэн Циньвэнь (Китай) – $ 2 305 000.

Арина Соболенко (Беларусь) – $ 1 035 000.

Барбора Крейчикова (Чехия) – $1 035 000.

Ига Швёнтек (Польша) – $ 1035 000.

Жасмин Паолини (Италия) – $ 685 000.

Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 685 000.

Джессика Пегула (США) – $ 275 000.

Дарья Касаткина (Россия) – $ 200 000.

Даниэль Коллинз (США, запасная) – $ 140 000.

Итоговый турнир WTA проходил в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.