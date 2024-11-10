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Итоговый чемпионат WTA — 2024: как распределились призовые между участницами

Итоговый чемпионат WTA — 2024: как распределились призовые между участницами
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф за победу на Итоговом чемпионате WTA — 2024 заработала $ 4 805 000. Полностью призовой фонд турнира в Саудовской Аравии распределился следующим образом:

  • Кори Гауфф (CША) –  $ 4 805 000.
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) – $ 2 305 000.
  • Арина Соболенко (Беларусь) – $ 1 035 000.
  • Барбора Крейчикова (Чехия) – $1 035 000.
  • Ига Швёнтек (Польша) – $ 1035 000.
  • Жасмин Паолини (Италия) – $ 685 000.
  • Елена Рыбакина (Казахстан) –  $ 685 000.
  • Джессика Пегула (США) – $ 275 000.
  • Дарья Касаткина (Россия) – $ 200 000.
  • Даниэль Коллинз (США, запасная) – $ 140 000.

Итоговый турнир WTA проходил в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.

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