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Даниил Медведев — Тейлор Фриц: американец выиграл 1-й сет в матче Итогового турнира ATP

Даниил Медведев — Тейлор Фриц: американец выиграл 1-й сет в матче Итогового турнира ATP
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В эти минуты на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия) проходит первый матч, в котором встречаются четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Тейлор Фриц, занимающий шестую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча группы Илие Настасе.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		0
6 		1
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В первом сете при счёте 4:5 на подаче россиянина Фриц выиграл гейм, а вместе с ним и партию — 6:4.

В другом матче группы Илие Настасе сегодня, 10 ноября, сыграют первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и восьмой номер рейтинга ATP Алекс де Минор (Австралия).

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная таблица Итогового турнира ATP — 2024
Календарь Итогового турнира ATP — 2024
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