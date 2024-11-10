Даниил Медведев — Тейлор Фриц: американец выиграл 1-й сет в матче Итогового турнира ATP

В эти минуты на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине (Италия) проходит первый матч, в котором встречаются четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и американец Тейлор Фриц, занимающий шестую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча группы Илие Настасе.

В первом сете при счёте 4:5 на подаче россиянина Фриц выиграл гейм, а вместе с ним и партию — 6:4.

В другом матче группы Илие Настасе сегодня, 10 ноября, сыграют первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и восьмой номер рейтинга ATP Алекс де Минор (Австралия).

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.