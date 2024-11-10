Даниил Медведев получил предупреждение за сломанную ракетку в матче с Фрицем на Итоговом

Чемпион US Open — 2021 четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от судьи по ходу стартового матча на Итоговом чемпионате ATP — 2024, который проходит в Турине (Италия).
Медведев в рамках группы Илие Настасе встречается с шестой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча группы Илие Настасе.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
В проигранном первом сете (4:6) россиянин сломал ракетку, за что арбитр на вышке вынес ему предупреждение.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
В другом матче группы Илие Настасе сегодня, 10 ноября, сыграют первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и восьмой номер рейтинга ATP Алекс де Минор (Австралия).
Итоговый турнир ATP — 2024 продлится до 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.
- 10 ноября 2024
-
17:35
-
17:30
-
17:07
-
16:56
-
15:54
-
14:35
-
13:55
-
13:53
-
13:37
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
12:00
-
11:36
-
11:22
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
01:05
-
00:55
-
00:19
- 9 ноября 2024
-
23:51
-
23:41
-
23:01
-
22:53
-
22:48
-
22:41
-
22:23
-
22:00
-
21:43
-
21:05
-
21:00