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Даниил Медведев получил предупреждение за сломанную ракетку в матче с Фрицем на Итоговом

Чемпион US Open — 2021 четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от судьи по ходу стартового матча на Итоговом чемпионате ATP — 2024, который проходит в Турине (Италия).

Медведев в рамках группы Илие Настасе встречается с шестой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча группы Илие Настасе.

В проигранном первом сете (4:6) россиянин сломал ракетку, за что арбитр на вышке вынес ему предупреждение.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

В другом матче группы Илие Настасе сегодня, 10 ноября, сыграют первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и восьмой номер рейтинга ATP Алекс де Минор (Австралия).

Итоговый турнир ATP — 2024 продлится до 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.