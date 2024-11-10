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Даниил Медведев лишился очка из-за второй сломанной ракетки в матче с Фрицем на Итоговом

Даниил Медведев лишился очка из-за второй сломанной ракетки в матче с Фрицем на Итоговом
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Чемпион US Open — 2021 четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил второе предупреждение от судьи по ходу стартового матча на Итоговом чемпионате ATP — 2024, который проходит в Турине (Италия). После проигранной подачи при счёте 2:3 во втором сете россиянин разбил ракетку и лишился одного очка.

Медведев в рамках группы Илие Настасе встречается с шестой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Фото: Кадр из трансляции

Первое предупреждение россиянин получил после проигранного первого сета, он также разбил ракетку. Американец выиграл стартовую партию со счётом 6:4.

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Даниил Медведев получил предупреждение за сломанную ракетку в матче с Фрицем на Итоговом
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