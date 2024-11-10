Даниил Медведев лишился очка из-за второй сломанной ракетки в матче с Фрицем на Итоговом

Чемпион US Open — 2021 четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил второе предупреждение от судьи по ходу стартового матча на Итоговом чемпионате ATP — 2024, который проходит в Турине (Италия). После проигранной подачи при счёте 2:3 во втором сете россиянин разбил ракетку и лишился одного очка.

Медведев в рамках группы Илие Настасе встречается с шестой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Кадр из трансляции

Первое предупреждение россиянин получил после проигранного первого сета, он также разбил ракетку. Американец выиграл стартовую партию со счётом 6:4.