Даниил Медведев проиграл Тейлору Фрицу на старте Итогового турнира ATP — 2024

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев неудачно стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024. В первом матче группового этапа он уступил американцу Тейлору Фрицу, который занимает пятую строчку рейтинга, со счётом 4:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Медведев выполнил восемь подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Фрица девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

По ходу встречи Медведев дважды бросал ракетки, за что оба раза был наказан. В первый раз — предупреждением, за второе нарушение лишился очка во втором сете при счёте 4:2 в пользу соперника.