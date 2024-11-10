Даниил Медведев проиграл Тейлору Фрицу на старте Итогового турнира ATP — 2024
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев неудачно стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024. В первом матче группового этапа он уступил американцу Тейлору Фрицу, который занимает пятую строчку рейтинга, со счётом 4:6, 3:6.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Медведев выполнил восемь подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Фрица девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
По ходу встречи Медведев дважды бросал ракетки, за что оба раза был наказан. В первый раз — предупреждением, за второе нарушение лишился очка во втором сете при счёте 4:2 в пользу соперника.
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