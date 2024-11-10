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Тейлор Фриц в матче с Медведевым одержал 50-ю победу в сезоне

Тейлор Фриц в матче с Медведевым одержал 50-ю победу в сезоне
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц одержал юбилейную 50-ю победу в 2024 году после успешного старта на Итоговом турнире ATP, который проходит в итальянском Турине. В первом матче группового этапа он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В нынешнем сезоне Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — на US Open. В матче за титул он уступил Яннику Синнеру. Американец взял два титула категории ATP-250 — на харде в Делрей-Бич (США) и на траве в Истбурне (Великобритания).

Фриц играет на Итоговом турнире во второй раз в карьере. В 2022 году он дошёл до полуфинала соревнований.

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