Тейлор Фриц в матче с Медведевым одержал 50-ю победу в сезоне

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц одержал юбилейную 50-ю победу в 2024 году после успешного старта на Итоговом турнире ATP, который проходит в итальянском Турине. В первом матче группового этапа он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:3.

В нынешнем сезоне Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — на US Open. В матче за титул он уступил Яннику Синнеру. Американец взял два титула категории ATP-250 — на харде в Делрей-Бич (США) и на траве в Истбурне (Великобритания).

Фриц играет на Итоговом турнире во второй раз в карьере. В 2022 году он дошёл до полуфинала соревнований.