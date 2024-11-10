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Даниил Медведев проиграл третий матч подряд на уровне ATP-тура

Даниил Медведев проиграл третий матч подряд на уровне ATP-тура
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел третье поражение подряд на турнирах уровня ATP-тура. Сегодня, 10 ноября, он проиграл на старте Итогового чемпионата ATP — 2024 американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Неудачная серия Медведева тянется с поражения в четвертьфинале «Мастерса» в китайском Шанхае, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру. В конце октября Даниил уступил во втором раунде «Мастерса» в Париже (Франция).

16 октября Медведев проиграл Синнеру на выставочном турнире Six Kings Slam, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тот матч не входил в официальную статистику.

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