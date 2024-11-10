Даниил Медведев проиграл третий матч подряд на уровне ATP-тура

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел третье поражение подряд на турнирах уровня ATP-тура. Сегодня, 10 ноября, он проиграл на старте Итогового чемпионата ATP — 2024 американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.

Неудачная серия Медведева тянется с поражения в четвертьфинале «Мастерса» в китайском Шанхае, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру. В конце октября Даниил уступил во втором раунде «Мастерса» в Париже (Франция).

16 октября Медведев проиграл Синнеру на выставочном турнире Six Kings Slam, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тот матч не входил в официальную статистику.