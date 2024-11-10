Тейлор Фриц прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на старте Итогового чемпионата
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу на старте Итогового чемпионата ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В первом матче группового этапа он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Подача определённо сыграла большую роль. Он очень хорошо принимает. Вы можете выполнить много первых подач, но, если они не очень высокого качества, он возвращает очень много мячей в корт. Для меня это было важно, я попадал по линиям, в удачные места на корте.
Я брал много геймов на подаче без давления. В некоторых напряжённых геймах я либо боролся в длинных розыгрышах, либо получал несколько бесплатных очков благодаря подаче», — приводит слова Фрица сайт ATP.
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