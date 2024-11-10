Тейлор Фриц прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на старте Итогового чемпионата

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу на старте Итогового чемпионата ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В первом матче группового этапа он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:3.

«Подача определённо сыграла большую роль. Он очень хорошо принимает. Вы можете выполнить много первых подач, но, если они не очень высокого качества, он возвращает очень много мячей в корт. Для меня это было важно, я попадал по линиям, в удачные места на корте.

Я брал много геймов на подаче без давления. В некоторых напряжённых геймах я либо боролся в длинных розыгрышах, либо получал несколько бесплатных очков благодаря подаче», — приводит слова Фрица сайт ATP.