Даниил Медведев: уже принял поражение, когда Фриц сделал брейк во втором сете

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от американца Тейлора Фрица на старте Итогового турнира ATP — 2024 (4:6, 3:6).

«Буду просто пытаться быть лучше в следующем матче. Не знаю, что будет. Буду пытаться исправить подачу. Минимум два матча у меня есть или максимум. Посмотрим, что будет.

В моменте во втором сете я был очень разозлён самим собой, в голове ничего не было. Я уже тогда принял, что проиграл, когда Фриц сделал брейк-пойнт во втором сете. Надо было просто закончить матч», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.